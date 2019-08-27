Son Dakika Haberleri: Belediye çalışanları kan bağışı yaptı
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Belediye çalışanları kan bağışı yaptı

26 dakika önce

Battalgazi Belediyesi çalışanları, Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Belediye çalışanları kan bağışı yaptı, System.String[]

Battalgazi Belediyesi çalışanları, Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile Malatya Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde kampanya düzenlendi.

Belediye çalışanları, Kızılay Kan Merkezinin belediye binasında açtığı stantta kan bağışında bulundu.

Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Zafer Kırçuval, kan bağışının sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, "Vereceğimiz bir ünite kanın bir hayat kurtaracağından şüphemiz yok. Personellerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu tür kampanyalara destek olacağımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Battalgazi, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:40 Kaynak: AA
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