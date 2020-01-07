Belediye çalışanları kuşlar için yiyecek bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye çalışanları kuşlar için yiyecek bıraktı - Son Dakika

Belediye çalışanları kuşlar için yiyecek bıraktı

6 saat önce

Hakkari Belediyesi personeli, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için kurumun pencerelerine yiyecek bıraktı.

Belediye çalışanları kuşlar için yiyecek bıraktı, System.String[]

Hakkari Belediyesi personeli, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için kurumun pencerelerine yiyecek bıraktı.


Hakkari'de hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının yanı sıra kuşlar da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise yaralı hayvanları tedavi ediyor. Hakkari Belediyesi basın birimi çalışanları ise, örnek bir davranış sergileyerek odalarının pencerelerine simit ve ekmek koyarak kuşların beslenmesine yardımcı oldu. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
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