Belediye Çalışanları Kuşlara Yem Bıraktı

Afyonkarahisar Belediyesi İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Taş Medrese Birimi'nde çalışanlar işletme bahçesine konan ve kış mevsimi dolayısıyla aç kalan kuşlara yem bıraktı.

Afyonkarahisar'da etkili geçen kış aylarında, soğukta yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Taş Medrese'nin bahçesine çalışanlar yem bıraktı. Çalışanlar Yusuf Arslan, kış aylarında sokak hayvanlarının yemesi için her gün yem bıraktıklarını belirterek, Yaklaşık burada 15 kumru, 7 bülbül, 12 çift de değişik türde kuşlar var. Buraya gelen kuşlara yaz kış sahip çıkmaya çalışıyoruz. Her gün yemliyoruz. Karda, kışta don havalarda hayvanlar yiyecek bir şey bulamıyor. Aç kaldıklarında önce Allah sonra bize emanetler. Biz her türlü sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yazın su bıraktığımız gibi kışın da yem bırakıyoruz. Belediyemiz buralara kuş yuvaları yaptı. Bazı kuşlarımız bu yuvalarda kalıyor. Biz yem bıraktığımızda 100'e yakın kuş geliyor, buraya karınlarını doyuruyor. Vatandaşlarımız evlerinin önüne veya insanların çok uğramadığı yerlere yem bırakırlarsa kuşlara daha çok sahip çıkmış oluruz. Sokak hayvanlarımız da canlı. Nasıl insanlara değer veriyorsak onlara da değer vermeliyiz dedi. - Afyonkarahisar

