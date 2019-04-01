Belediye Çalışanları Tarhan'ı Alkışlar ve Çiçeklerle Karşıladı

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56,65 oy alarak yeniden seçilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyeye gelişinde çalışanları tarafından çiçek ve alkışlarla karşılandı.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 56,65 oy alarak yeniden seçilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyeye gelişinde çalışanları tarafından çiçek ve alkışlarla karşılandı.



Mezitli Belediyesi'nde ikinci dönemini yaşayacak olan Neşet Tarhan, 1 Nisan'da belediye hizmet binasına gelişinde çalışanlarının sevi gösterileriyle karşılaştı. Tarhan'ın araçtan inmesiyle birlikte sloganlar atan belediye çalışanlarına belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da destek verdi.



"Türkiye'de en yüksek oyu alan belediyelerden birisi olduk"



Kendisine gösterilen sevgiye alkışla karşılık veren Tarhan, örnek bir belediyecilik hizmeti sonrası Mezitlililer tarafından bir kez daha seçildiğini söyledi. Türkiye genelinde en yüksek oyu alan belediyelerden biri olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tarhan, "Oldukça başarılı bir 5 yıldan sonra ikinci bir dönem daha birlikteyiz. Bu başarının tek başına benim değil, tüm çalışanlarımızın olduğunu her ortamda dile getirmiştim. Kazanmış olmaktan elbette mutluyum ama en büyük mutluluğum oldukça farklı bir biçimde seçimi kazanmış olmaktır. Türkiye'de en yüksek oyu alan belediyelerden birisi olduk. Burada partililerimizin çok büyük başarısı var ama başka partilere gönül vermiş arkadaşlarımızın da desteği var. Bunun farkında olarak herkesin belediye başkanı olacağım. Geçen dönemden daha kolay bir belediyecilik yapacağımıza inanıyorum. Halkımızla çalışanlarımızla iç içe bir belediyecilik hizmeti sunmaya çalıştık. Umarım Türkiye'nin ekonomik durumu düzelir ve daha sağlıklı hizmet sunarız" dedi.



"Duruşumuz ve kararlılığımız devam edecek"



Son derece demokratik bir seçim süreci yaşadıklarını vurgulayan Tarhan, kendisine oy veren vermeyen tüm Mezitlililere teşekkür etti. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerin taçlanacağı bir dönemin kendilerini beklediğini belirten Tarhan, "Güzel bir seçim geçirdik. Her yerden yaşlılar çocuklar dahil destek verdi ve tam da tahmin ettiğimiz bir sonuç geldi. Birçok şeyi Mezitli'ye kazandırdığımıza inanıyorum. Birincisi daha kurumsal bir yönetimimiz var. İkincisi ise hiç kimse kendi ya da siyasal kimliğine dayanarak rant sağlamayı aklından geçirmeyecek. Hem siyasi hem de diğer konularda belli bir duruşu gösterdiğimize ve başarı sağladığımıza inanıyorum. Bu duruşumuz ve kararlılığımız devam edecektir; çalışanı, memuru ve yöneticileri ile örnek bir belediye olacaktır. İnsanların özgür olması çok önemli. İnsan özgür olursa daha başarılı olacaktır. Örnek bir belediyecilik yaptık. Bu nedenle herkese yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.



Daha sonra belediye binasını dolaşarak destek veren tüm çalışanlarına teşekkür eden Başkan Tarhan, 5 yılda daha huzurlu ve mutlu bir çalışma dönemi geçirmek istediklerini ifade etti. - MERSİN

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