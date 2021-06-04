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Belediye çalışanları temizlikte öncü oldu - Son Dakika

Belediye çalışanları temizlikte öncü oldu

04.06.2021 09:43
Belediye çalışanları temizlikte öncü oldu, System.String[]

Karaburun Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Çevre Haftası kapsamında ilçede temizlik ve geri dönüşüm hareketi başlattı.

Havaların ısınması ile birlikte yaz nüfusunda dikkat çeken bir artış yaşayan ilçenin plajlarındaki temizlik çalışmasında ilk adımı Karaburun Belediyesi çalışanları attı.

Her ay bir plajın temizliğini gerçekleştirme kararı alan Karaburun Belediyesi çalışanlarının ilk durağı vatandaş ve tatilciler tarafından yoğun ilgi gören Manal Koyu oldu. Temizlik çalışmasına Karaburun Belediyesi Başkan Yardımcısı Alaaddin Aşut ile birlikte birim müdürleri ve personel katıldı.

// "ÖNCE BİZ ÖRNEK OLACAĞIZ"

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, nüfusun yaz aylarında 200 binin üzerine çıktığını hatırlatarak, "Gerek hemşehrilerimiz gerekse ilçe dışından gelen tatilcilerimizden en önemli ricamız, ilçemizin temizlik kurallarına uymaları oluyor. Doğal güzelliklerimizden doyasıya istifade ederken, aynı zamanda o güzellikleri koruma görevimizin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle, vatandaşlarımıza ricamızı iletirken öncelikle kendimizin örnek olması gerektiğini düşündük. Her seviyedeki çalışma arkadaşımın bu çabaya katkı sunmasını çok değerli buluyorum. Tüm hemşehrilerimizden ilçemizin güzelliğini bozacak görüntülere izin vermemelerini ve yeniden geldiklerinde, bıraktıkları şekilde bulabilmeleri için gereken özeni göstermelerini rica ediyorum" dedi.

Karaburun Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında "Atık Pil ve Bitkisel Yağları Toplama'' etkinliği de düzenledi. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Atık Piller ve Atık Bitkisel Yağları Toplama Noktası, vatandaşlardan gelen atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlıyor.

Sıfır Atık projesi kapsamında nüfus yoğunluğuna göre ilçede 58 noktada Ambalaj Atığı Toplama Noktası oluşturan Karaburun Belediyesi, ambalaj atıklarını belirlenen güzergâh ve periyotlar doğrultusunda düzenli olarak topluyor.

Belediye çalışanları temizlikte öncü oldu

Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Belediye çalışanları temizlikte öncü oldu - Son Dakika


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