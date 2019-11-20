Son Dakika Haberleri: Belediye çalışanlarına 'İş güvenliği ve işçi sağlığı' eğitimi
Son Dakika Güncel Belediye çalışanlarına 'İş güvenliği ve işçi sağlığı' eğitimi - Son Dakika

Belediye çalışanlarına 'İş güvenliği ve işçi sağlığı' eğitimi

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi personeline, 'İş güvenliği ve işçi sağlığı' konulu eğitim verildi.

Belediye çalışanlarına 'İş güvenliği ve işçi sağlığı' eğitimi, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi personeline, 'İş güvenliği ve işçi sağlığı' konulu eğitim verildi.


Aydın İş Güvenliği ve İş Sağlığı hizmetleri firması tarafından 8 saat verilen kursta Pazarlar Belediyesi işçi ve memur gurubuna uygulanan eğitim programında, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında bilgiler verildi.


İş güvenliği Uzmanı ve yangın eğitmeni Aydın Uzun, eğitim programında yetersiz güvenlik tedbirleri yüzünden birçok çalışanın yaralandığını ve hatta hayatını kaybettiğini ifade etti.


Uzun, çeşitli sanayi kollarında çalışan işçilerin, dokundukları, kullandıkları ya da bulundukları ortamdaki zararlı maddelerin neden olduğu mesleki hastalıklara yakalandıklarını anlattı.


İş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi için bu tür eğitim çalışmalarının faydalı olduğunu da söyleyen Uzun, programın sonunda personelin sorunlarını dinledi ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı.


İş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi sonunda eğitime katılan 43 personele sınav yapıldığı ve başarılı olan personele eğitim sertifikasının verileceği bildirildi. - KÜTAHYA

Pazarlar, Kütahya, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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