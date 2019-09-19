Son Dakika Haberleri: Belediye çalışanlarına "kurum kültürü ve aidiyet eğitimi" verildi
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Belediye çalışanlarına "kurum kültürü ve aidiyet eğitimi" verildi

11 dakika önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanlarına "kurum kültürü ve aidiyet eğitimi" verildi.

Belediye çalışanlarına

Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanlarına "kurum kültürü ve aidiyet eğitimi" verildi.


Marmara Belediyeler Birliği uzmanları tarafından gün boyu verilen eğitimde kurum kültürü, kurumsal aidiyet, çalışanların sorumlulukları, yönetimin sorumlukları kültürel değerleri geliştirme konularında bilgiler verildi.


Eğitim seminerini yakından takip eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bir asrı geçen bir hizmet geçmişine sahip olan belediyenin halka en iyi şekilde hizmet sunarak halkın belediyeden memnun ve mutlu ayrılmasının asıl maksat olduğuna dikkat çekti. Kanar, halka daha iyi hizmet için personele verilen eğitimin sürekli hale geleceğini vurguladı.


Başkan Mehmet Kanar, belediyede hem siyaset hem sivil toplum kurumu hem de kamunun harmanlanmış bir yapıda olması gerektiğini ifade etti.


Kanar, son yapılan bağımsız anketlere göre vatandaşların belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin arttığının altını çizerek bu rakamın yüzde 39'dan yüzde 73'e çıktığını söyledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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