Son Dakika Haberleri: Belediye Çalışanlarına Yangın Eğitimi

Belediye Çalışanlarına Yangın Eğitimi

1 saat önce

İslahiye Belediyesi personeline Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca temel yangın eğitimi verildi.

Belediye Çalışanlarına Yangın Eğitimi, System.String[]
İslahiye Belediyesi personeline Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca temel yangın eğitimi verildi.


İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programında itfaiye ekipleri, açık ve kapalı alanda çıkan yangınlarda müdahalenin yöntemlerini anlatarak uygulamalı olarak eğitime katılanlara anlattı.

Muhtemel yangınlara karşı tedbirli olmanın can ve mal güvenliği açısından önemli olduğuna işaret eden görevliler müdahale örneklerini slaytlar eşliğinde katılımcılara anlattı.

Programa İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu da katıldı.

Eğitim sonrasında sahada yangına müdahale tatbikatı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:24 Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Islahiye, Güncel
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