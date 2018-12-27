Belediye Çalışanlarına Yangın Eğitimi
1 saat önce
İslahiye Belediyesi personeline Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca temel yangın eğitimi verildi.
İslahiye
Belediyesi personeline Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığınca temel yangın eğitimi verildi.
İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim programında itfaiye ekipleri, açık ve kapalı alanda çıkan yangınlarda müdahalenin yöntemlerini anlatarak uygulamalı olarak eğitime katılanlara anlattı.
Muhtemel yangınlara karşı tedbirli olmanın can ve mal güvenliği açısından önemli olduğuna işaret eden görevliler müdahale örneklerini slaytlar eşliğinde katılımcılara anlattı.
Programa İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu da katıldı.
Eğitim sonrasında sahada yangına müdahale tatbikatı yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:24 Kaynak: AA
Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali Muhabiri Kahkahaya Boğdu
Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor
Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı
Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı