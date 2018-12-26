Son Dakika Haberleri: Belediye Çalışanlarından Lösemi Hastası Çocuk İçin Örnek Davranış

Belediye Çalışanlarından Lösemi Hastası Çocuk İçin Örnek Davranış

1 saat önce

İzmir'de, Bayraklı Belediyesi çalışanları, mesai arkadaşları Kamil Göktaş'ın 4 yaşında kan kanseri teşhisi konulan oğlu Servet Metin Göktaş için anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

Belediye Çalışanlarından Lösemi Hastası Çocuk İçin Örnek Davranış, System.String[]
İzmir'de, Bayraklı Belediyesi çalışanları, mesai arkadaşları Kamil Göktaş'ın 4 yaşında kan kanseri teşhisi konulan oğlu Servet Metin Göktaş için anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Geçtiğimiz ay maske takarak, lösemi hastalığına dikkat çeken ve kan bağışında bulunulması için vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden belediye personeli, bu kez de dayanışma konseri düzenleyerek, gelirini Göktaş ailesine bağışladı.

Lösemi hastası 4 yaşındaki Servet Metin Göktaş için düzenlenen dayanışma konseri, Bayraklı Belediyesi ve Disk/Genel-iş İzmir 6 No'lu Şube tarafından organize edildi. Bayraklı Belediyesi çalışanı Kamil Göktaş'ın kan kanseri teşhisi konulan oğlu için Havuz Düğün Salonu'ndaki programa yoğun ilgi vardı. "Güneşli yarınlar görebilmem için, bana umut olmak ister misiniz?" yazılı biletlerin büyük bir çoğunluğu satarken, sanatçı Alev Erhan seslendirdiği şarkılar geceye renk kattı.

Minik Servet'e umut olmak için bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve personeli lösemi hastalığına bir kez daha dikkat çekerek, Göktaş ailesinin yanında oldu.

Gecedeki gelirin minik Servet'in tedavi masrafları için kullanılacağı geceye ayrıca; DİSK-Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Emine Yılmaz, belediye meclis üyeleri de katıldı.

Konuşmasında genetiği değiştirilmiş yiyecekler ile Amerikan emperyalizminin dayattığı tüketim mallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Yediğimiz içtiğimiz her şey hastalıkların habercisi oldu. O bakımdan dayanışma içinde olmalıyız. Biz bu dayanışmayı Bayraklı Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla sağladık. Kendilerini kutluyorum. Öte yandan, çalışan arkadaşlarımıza biz her zaman asgari ücretin üzerinde maaş vermeyi hedefledik. Giyimle ilgili de desteklerimiz oldu. Bu dönemi de böyle toplu sözleşmeyle kapatıyoruz. Sağlıklı günlerde, ülkemizin barış içinde olduğu, faşizmin olmadığı, her konuşanın içeri alınmadığı, düşüncelerin özgürce söylenebildiği yıllar diliyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:17 Kaynak: İHA

İzmir, Bayraklı, Güncel
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