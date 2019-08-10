Son Dakika Haberleri: Belediye çalışanlarının ağzı baklavayla tatlandı
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Belediye çalışanlarının ağzı baklavayla tatlandı

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Pazar günü idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleriyle bayramlaştı.

Belediye çalışanlarının ağzı baklavayla tatlandı, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Pazar günü idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye personelleriyle bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Akın, tüm çalışanların aileleriyle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerken personeline de kendi elleriyle baklava ikram etti.

Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Turgutlu Belediyesi'nde bayramlaşma mutluluğu yaşandı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bayram tebriklerini ilk olarak makamında kabul etti daha sonra şantiyede çalışanlar ile bayramlaştı. Başkan Akın'a Belediye Başkan yardımcıları Evren Erbaş Ser, Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Mithat Erden'de eşlik etti. İlk olarak Başkan yardımcıları ile bayramlaşan Başkan Akın daha sonra bina içerisinde ve şantiyede Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı. Bayram öncesinin son mesai saatlerinde gerçekleştirilen bayramlaşmada gerek bina içerisinde gerekse sahada hizmet veren tüm çalışanların aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Akın, bayram süresince görev başında olacak çalışanlara hayırlı işler dileyerek, Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Akın şantiyedeki bayramlaşmada personele kendi elleriyle baklava ikram ederek bayramı ağız tadıyla geçirmelerini temenni etti. - MANİSA
Kurban Bayramı, Selçuk Çetin, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:27 Kaynak: İHA
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