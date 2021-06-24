Belediye çalışıyor Araban gelişiyor - Son Dakika

Belediye çalışıyor Araban gelişiyor

GAZİANTEP - Araban Belediyesi tarafından kırsal mahalle sokaklarına döşenen toplam 25 bin metrekarelik kilitli parke taşıyla vatandaşlar çamurlu yollardan kurtuldu.

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatıyla Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı 7 kırsal mahallenin sokaklarına toplam 25 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, tozlu ve çamur sokaklardan kurtuldu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanan Fıstıklıdağ, Aşağı Yufkalı, Başpınar kırsal mahalleleri ile Tepebaşı, Çakallı mezralarında yapılan çalışmaları inceledi. Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Doğru'ya yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Şuanda Çiftekoz mahallemizdeyiz. Yapılan çalışmaları denetliyoruz. Bugün itibariyle Çiftekoz mahallemizde kilit taşı yol çalışması bitecek. 7 bin metrekare civarında toprak sokak döşendi. Genel olarak Fıstıklıdağ, Aşağı Yufkalı, Kemerli, Tarlabaşı, Beydilli, Çakallı köylerimizin tamamı bitti. Toplamda kilit taşı döşenen alan 25 bin metrekare alan. Şimdi Bedren de bir ekip başlayacak. Yine Beydilli de bir ekibimiz çalışmaya başlayacak. Bundan sonraki çalışmamız Nurettin ve Erenbağ ve Akbudak olarak devam edecek ve yıl sonu itibarıyla bütün mahallelerimizde kilit taşı çalışmalarımızı bitirmektir" şeklinde konuştu.