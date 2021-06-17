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Belediye çalışıyor, yıldırım geleceğe taşınıyor - Son Dakika

Belediye çalışıyor, yıldırım geleceğe taşınıyor

17.06.2021 15:46
Belediye çalışıyor, yıldırım geleceğe taşınıyor, System.String[]

Yoğun göç ve beraberinde gelen plansız yapılaşma sebebiyle yıllardır çeşitli sıkıntılar yaşayan Yıldırım, son dönemde atılan adımlarla kabuğunu kırıyor.

Yoğun göç ve beraberinde gelen plansız yapılaşma sebebiyle yıllardır çeşitli sıkıntılar yaşayan Yıldırım, son dönemde atılan adımlarla kabuğunu kırıyor. İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından pazar alanlarına, park ve bahçelerden spor tesislerine kadar birçok projeyi hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiriyor.

Göreve geldiği 2019 yılında, ilçenin öncelikli meselesini imar olarak belirleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapboza dönen imar plan uygulamalarına kalıcı çözüm bulabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte adeta Bursa-Ankara arasında mekik dokudu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerde, imar plan uygulamalarına kalıcı bir çözüm bulunmadan planlı şehirleşme yapılamayacağını anlatan Başkan Oktay Yılmaz, İmar Kanununun 18. Maddesi'nde değişikliğe gidilmesinde önemli bir rol oynadı. İmar Kanununda yapılan değişikliğin devrim niteliğinde olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Yıldırım yoğun göç nedeniyle hızlı ve plansız büyüdü. Yeni bir imar planı gerçekleştirilip, okul, park, sosyal alan, yol yapılmak istenildiğinde ya birinin evine ya da arazisine denk geliyordu. Vatandaşlar duruma itiraz edence de yapılan planlar bozuluyordu. Bu kısır döngü 1986'dan bu yana devam ediyordu. Gerçekleştirilen kanun değişikliği ile artık yapılan imar uygulama planları değişmeyecek. Kangrene dönüşmüş bir meseleyi kalıcı çözüme kavuşturup, planlı şehirleşmenin ve hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Destekleri ve katkılarıyla Yıldırım'ın önünü açan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve milletvekillerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'da, uzun yılardır yaşanan mülkiyet, hisseli parsel ve tapu meselelerinin ana kaynağının da imar planlarının sürekli bozulması olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, "İmar Kanununda gerçekleştirilen değişiklikle bu problemleri de ortadan kaldırıyoruz. Artık parsel bazlı itirazlarda mahalle ve bölge plan uygulamaları iptal edilmeyecek. Yavuzselim, Mevlana, Arabayatağı, Ulus, Çınarönü ve Hacivat mahallelerinde yeni imar uygulama çalışması devam ediyor. Şirinevler Mahallesi'nde, tapu çalışması yapılacak. Yiğitler, Esenevler, 75. Yıl mahallelerinde ulaşım ve dönüşüm odaklı imar planı değişiklikleri gerçekleştirildi. Eğitim ve Beyazıt caddeleri üzerindeki bölgelerde tapu problemleri çözüme kavuşturuldu. Değirmenönü ve Karapınar bölgesindeki hisseli parsel meselesi ortadan kaldırıldı ve 6 bin 290 hak sahibi tapularına kavuştu. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar mahallelerimizde mülkiyet, hisseli parsel ve tapu sorunlarını çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Model olacak dönüşüm

İmar uygulama planlarının kalıcı çözüme kavuşturulmasıyla birlikte planlı şehirleşme ve kentsel dönüşümün de önünün açıldığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kentsel dönüşümün özel sektör eliyle yapılmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Ancak belediye olarak ortaya bir vizyon ve örnek koymamız gerekiyordu. Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi bu açıdan değerli. Dönüşümün yapılacağı bölge rezerv alan değil, tamamen yıkılacak binaların yerine sağlıklı, modern, planlı ve güvenli konutlar inşa edilecek. Hak sahipleriyle yüzde 95 oranında uzlaşma sağladık. Bu yönleriyle diyebiliriz ki 'yerinde ve gönüllü' dönüşüme en güzel örnek Mevlana'dır. İki etaptan oluşan proje dahilinde toplam bin 250 konut inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da katıldığı törenle Mevlana Mahallesi'ndeki yıkımı başlatmıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Proje tamamlandığında, bölgeye değer katacak ve domino taşı etkisiyle kentsel dönüşümü tetikleyecek. Belediye olarak örnek teşkil edecek bir projeyi ortaya koyuyoruz. Bu çalışmalarımız özel sektörün de bölgeye ilgisini arttırdı. Vatandaşlarımızın, özel sektörle yapacağı dönüşüm anlaşmalarında da kendilerine her türlü desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Meydanlar, parklar, tesisler

Yıldırım'ın ciddi bir değişim içinde olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "İlçemizin uzun yıllardan bu yana devam eden sorunlarını en iyi biz biliyoruz. Sorunları ortadan kaldırmak ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. En büyük sorun olarak görülen imar uygulama planlarına kalıca çözüm getirdik. Kentsel dönüşümde doğru ve örnek modeli Mevlana'da ortaya koyduk. İlçemizin yeşil alanlarını 1,5 milyon metrekare arttırdık. Meydanlar, parklar, spor tesisleri, pazar alanları, çevre düzenlemeleri, yol çalışmaları ile Yıldırım'ın çehresini değiştiriyoruz. Kütüphaneler, çalışma salonları, kültür merkezleri, kurslar, eğitim programları, sosyal etkinlikle ile kentin havasını değiştirdik. Ortak aklı öne çıkaran yönetim anlayışı ile hemşehrilerimizle el ele Yıldırım'ı geleceğe taşıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını Yıldırım için seferber ederken, Büyükşehir Belediyesi'nin ve bakanlıklarımızın da güçlü desteğini Yıldırım'a taşıyoruz. Elbette yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Planlanan, proje aşamasına gelen ve devam eden çalışmalarımız var. Bunlar da tamamlandığında Yıldırım'daki değişim kendini daha açık gösterecektir" diye konuştu. - BURSA

Belediye çalışıyor, yıldırım geleceğe taşınıyor
Belediye çalışıyor, yıldırım geleceğe taşınıyor
Belediye çalışıyor, yıldırım geleceğe taşınıyor

geri dönüşüm, Yıldırım, imar, GÖÇ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Belediye çalışıyor, yıldırım geleceğe taşınıyor - Son Dakika


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