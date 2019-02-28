Son Dakika Haberleri: Belediye Cenaze Araç Filosunu Büyütttü

Belediye Cenaze Araç Filosunu Büyütttü

2 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3 yeni cenaze nakil aracı daha satın aldı.

Belediye Cenaze Araç Filosunu Büyütttü, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3 yeni cenaze nakil aracı daha satın aldı.

Daha önce kent merkezinde 3, ilçelerde 14 olmak üzere toplam 17 adet cenaze nakil aracıyla hizmet veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni satın aldığı 3 cenaze nakil aracıyla sayıyı 20'ye çıkardı.


Aynı anda 2 cenazeyi taşıma kapasitesine sahip yeni araçlar şehir dışı defin işlemlerinde de vatandaşa ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar, ALO 188'i arayarak araçlardan ücretsiz şekilde yararlanabilecek ve aynı zamanda otobüsler de cenaze sahiplerini, defin işleminin yapılacağı yere ücretsiz taşıyacak.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gelen talepleri değerlendirerek cenazeleri hava yolu ile istenilen kentte ücretsiz taşımaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:26 Kaynak: AA

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