Belediye Ceza Kesti" Diye Ruhsatsız İş Yerini Yaktı
1 saat önce
Ankara'da işlettiği tatlıcıya ruhsat alamayan bir kişi, belediye ekiplerinin kestiği cezalara sinirlenerek dükkanını ateşe verdi.
Ankara
'da işlettiği tatlıcıya ruhsat alamayan bir kişi, belediye ekiplerinin kestiği cezalara sinirlenerek dükkanını ateşe verdi. Dükkanda yangın nedeniyle hafif maddi hasar oluşurken, polis iş yeri sahibini gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya
İlçesi Ceyhun
Atıf Kansu Caddesi'nde bulunan bir tatlı dükkanına, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Çankaya Belediyesi
zabıta ekiplerince ceza kesildi.
Belediye ekipleriyle tartışan iş yeri sahibi A.E. bir süre sonra sinir krizi geçirerek iş yerini ateşe verdi. İş yerindeki bazı eşyaları da kıran A.E, polis ekiplerince gözaltına alındı. İtfaiye
ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, iş yerinde hafif maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:47 Kaynak: AA
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