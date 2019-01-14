Son Dakika Haberleri: Belediye Ceza Kesti" Diye Ruhsatsız İş Yerini Yaktı

Belediye Ceza Kesti" Diye Ruhsatsız İş Yerini Yaktı

1 saat önce

Ankara'da işlettiği tatlıcıya ruhsat alamayan bir kişi, belediye ekiplerinin kestiği cezalara sinirlenerek dükkanını ateşe verdi.

Belediye Ceza Kesti
Ankara'da işlettiği tatlıcıya ruhsat alamayan bir kişi, belediye ekiplerinin kestiği cezalara sinirlenerek dükkanını ateşe verdi. Dükkanda yangın nedeniyle hafif maddi hasar oluşurken, polis iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya İlçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bulunan bir tatlı dükkanına, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Çankaya Belediyesi zabıta ekiplerince ceza kesildi.

Belediye ekipleriyle tartışan iş yeri sahibi A.E. bir süre sonra sinir krizi geçirerek iş yerini ateşe verdi. İş yerindeki bazı eşyaları da kıran A.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, iş yerinde hafif maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:47 Kaynak: AA

Polis, Ankara, Güncel
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