Belediye çınar ağaçlarını kurtardı - Son Dakika
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Belediye çınar ağaçlarını kurtardı

6 saat önce

Hüyük ilçesinde, inşaatı tamamlanan ve kafeterya olarak kullanılacak yapının içerisinden geçen çınar ağaçları görenlerin ilgisini çekiyor.

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Hüyük ilçesinde, inşaatı tamamlanan ve kafeterya olarak kullanılacak yapının içerisinden geçen çınar ağaçları görenlerin ilgisini çekiyor.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük Belediyesi Parkı içerisinde başlattıkları kafeterya projesi çalışmalarında sona geldiklerini söyledi.


İçinde çınar ağaçları olan kafeterya

Başkan Çiğdem, kafeteryanın yapımın esnasında alanda kesilmesi gereken iki büyük çınar ağacı bulunduğunu anımsatarak, "Ancak bizde ağaç sevgisi ön plana çıktı. Bu ağaçları kesmeden nasıl bir yol ilerleyebiliriz diye düşünürken aklımıza bu fikir geldi. İnşaat tamamlandı ama biz iki çınar ağacımızı da kesmeyerek gövdelerini yapının içerisinden geçirmeye karar verdik. Ağaçların dal ve yaprakları ise şimdi çatının üzerinde kaldı. Yani projeyi ağaçlara zarar vermeden revize ettirmiş olduk. Şimdi 30-40 yıllık ağaçlar kafeterya olarak kullanacağımız binanın içerisinde ve dışında ilginç bir görüntü sergiledi." dedi.

Mehmet Çiğdem, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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