Belediye çöp aracında yangın paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye çöp aracında yangın paniği

12.03.2022 18:59
Belediye çöp aracında yangın paniği

Sinop'ta sönmeden çöp arabasına dökülen kül yangına neden oldu, araçta maddi hasar meydana geldi.

Sinop'ta sönmeden çöp arabasına dökülen kül yangına neden oldu, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında kent merkezi Kaleyazısı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Belediyesi'ne ait küçük çöp kamyonetinin kasasından dumanlar yükselmeye başladı. Kamyonetin kasasında yangın başladığını fark eden görevliler, durumu itfaiye birimlerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını söndürmeyi başardı. Meydana gelen yangına, çöplüğe bırakılan henüz sönmemiş küllerin neden olduğu öğrenildi. Görevlilerin, fark etmeyerek tam sönmemiş külleri kasaya boşaltmasıyla diğer çöplere sarmaya başladığı ifade edildi. Çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, belediyenin resmi çöp aracında maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

Belediye çöp aracında yangın paniği

YORUMLAR
500
Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çıkan yangında 7 kişi öldü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çıkan yangında 7 kişi öldü

İtfaiye, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye çöp aracında yangın paniği - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya da kaybedip kazanmama serisini 7 maça yükseltti
18:36 Moldovalılar korku içinde! Putin'in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmak istemiyorlar
18:27 Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Datça Belediyesi'nden cevap: Tatil için bizi tercih etmeyin
18:25 Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti!
18:23 Putin'den sonra Zelenski'den de müzekerelerle ilgili olumlu mesaj paylaştı: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık
18:16 İstanbul'u esir eden kar, Süper Lig'i de etkiledi! Antalyaspor, Başakşehir maçına gelemiyor
18:10 Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak
17:56 Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan açıklamalar yaptı! Paylaşımında, ''Görüşmeye çağırdılar, kaosa hazır olun'' ifadelerini kullandı
17:26 Sedat Peker'den uzun süre sonra yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti
17:22 Ortalık karıştıracak açıklama! TFF'den Ali Koç'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 19:05:58. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye çöp aracında yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement