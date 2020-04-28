Belediye çöpçüsü, yerde gördüğü Türk bayrağını süpürgesinin sapına iliştirip çalışmasını sürdürdü - Son Dakika

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde temizlik işçisinin yerde gördüğü Türk bayrağını süpürgesinin sapına iliştirerek çalışmaya devam ettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Uncalı Mahallesinde görevli Konyaaltı Belediyesinin temizlik işçilerinden 47 yaşındaki Ergün Gelen, çalışırken yerde Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bayrağı yerden alarak süpürgesinin sapına iliştiren Gelen, işine kaldığı yerden devam etti.

Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Gelen'i, çöpleri kutuya boşaltırken, bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Esen'den ödül

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de makamında kabul ettiği Gelen'i, altınla ödüllendirdi.

İşçi Gelen, bayrağı yere atanlara sitem ettiğini belirterek, "Bulduğum Türk bayrağını evimin en güzel yerine astım." dedi.