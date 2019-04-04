Son Dakika Haberleri: Belediye'de Tahliye Ve Yangın Tatbikatı

Belediye'de Tahliye Ve Yangın Tatbikatı

1 saat önce

Esenler Belediyesi personeline yönelik gerçekleştirilen Tahliye ve Yangın Tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Belediye'de Tahliye Ve Yangın Tatbikatı, System.String[]

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü koordinesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Bağcılar İtfaiyesi Grup Amirliği ve Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT) tarafından, olası bir depreme ve yangına karşı Esenler Belediyesi personelini bilinçlendirmek amacıyla, Tahliye ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi Başkanlık Binası Acil eylem planında görev alan; koruma, kurtarma ve söndürme ekip personelleri ile belediye çalışanlarına ESKAT eğitmenleri tarafından afet bilinci ve tahliye eğitimi verildi.

3 DAKİKA 55 SANİYEDE TERK ETTİLER

İlk siren sesi ile birlikte binada bulunanlar masaların altına veya yanına Çök - Kapan - Tutun hareketini yaptılar, ikinci siren sesinin duyulmasının ardından çalışanlar 3 dakika 55 saniye gibi kısa bir sürede binayı terk ederek toplanma alanına intikal ettiler.

YANGIN SÖNDÜRDÜLER

Toplanma alanında 350 personelin ve vatandaşların bulunduğu topluluğa, Bağcılar İtfaiyesi Grup Amirliği personelleri tarafından yangın söndürme eğitimi verildi. Tatbikata katılanlara yangın söndürme tüpü kullanımı öğretildi ve yangına müdahale işlemi yapıldı. Ayrıca Afet ve Acil Durum aracındaki malzemelerin tanıtımı yapılarak tatbikat sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:15 Kaynak: Bültenler

Bağcılar, Esenler, Güncel
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