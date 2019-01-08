Son Dakika Haberleri: Belediye'den 6 Bölgede Ücretsiz Otopark Hizmeti

Belediye'den 6 Bölgede Ücretsiz Otopark Hizmeti

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, otopark sorununu çözmek amacıyla şehrin altı bölgesinde ücretsiz açık otoparkları hizmete sundu.

Belediye'den 6 Bölgede Ücretsiz Otopark Hizmeti, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, otopark sorununu çözmek amacıyla şehrin altı bölgesinde ücretsiz açık otoparkları hizmete sundu. 630 araçlık ücretsiz açık otopark alanının hizmete sunulması ile birlikte otopark sorununa köklü çözüm sunulması hedefleniyor.

Trafikte yer alan araç sayısının artması üzerine bazı bölgelerde yaşanan otopark sorununa köklü çözüm sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, köklü çözümler için açık otopark çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Belediye tarafından yürütülen çalışmalarla şehir içi araç trafiğinin rahatlatılması konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında, "Belediyeye ve kamuya ait kullanılmayan alanları açık otopark alanı olarak düzenlendi ve bu alanların ücretsiz olarak sürücülerin kullanımına sunuldu" dedi.

Belediye ve kamuya ait bazı kullanılmayan alanların açık otopark olarak düzenlendiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Açık otopark çalışmaları kapsamında Eski Sanayi alanına 200 araçlık, Eski Kız Meslek Lisesine 100 araçlık, Eski Buğday Pazarı alanına 150 araçlık, Kültür ve Turizm Müdürlüğü arkasına 100 araçlık, Eski Mucur durağına (Selçuk Garajı) 80 araçlık açık otopark alanı oluşturduk. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla araçlarını ücretsiz olarak park edebilirler. Yaptığımız bu çalışmaları araç sahibi vatandaşlarımız takdirle karşıladı. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek. Şehiriçi minibüs terminali altında 500 araçlık bir otopark mevcut. Burasının inşaatı devam ediyor. Mevcutta da belediyemize ait 435 araçlık yeraltı otoparkı bulunmakta. Yeni yapılacak projelerin hepsinin altında yeraltı otoparkları var. Yaklaşık bu sayı iki bin" diye konuştu. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Selçuk, Yaşar Bahçeci, Kırşehir, Güncel
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