Belediye'den, ihtiyaç sahibi çocuklara tablet desteği dağıtımları başladı - Son Dakika

Belediye'den, ihtiyaç sahibi çocuklara tablet desteği dağıtımları başladı

19.10.2020 13:31
Belediye'den, ihtiyaç sahibi çocuklara tablet desteği dağıtımları başladı, System.String[]

Kırşehir Belediyesi, hayırseverlerin de desteklediği proje ile ihtiyaç sahibi çocukların eğitime katılmaları için tablet dağıtımına başladı.

Kırşehir Belediyesi, hayırseverlerin de desteklediği proje ile ihtiyaç sahibi çocukların eğitime katılmaları için tablet dağıtımına başladı.

Tablet dağıtımları ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, korona virüs salgınının hayatın bir çok alanında etkilendiğini belediye olarak eğitim başarısı yüksek Kırşehir'de, ihtiyacı olan çocuklara destek sunduklarını söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantı da konuşan Ekicioğlu, "Korona virüs salgınından dolayı okullar kapanmış eğitime ise uzun süre ara verilmişti. Öğrenci, öğretmen ve ebeveynleri hiç alışık olunmayan zorlu bir süreç yaşamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlarla bazı öğrencilerimiz yüz yüze eğitim kararı ile okullara devam ederken bazı öğrencilerimiz de uzaktan eğitim modeli ile derslerini tablet yada bilgisayara aracılığı ile işlemektedirler" dedi.

Hayırseverlerin de desteklediği proje ile tablet yada bilgisayarı olmayan ve mağduriyet yaşayan öğrencilere destek sunduklarını açıklayan Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kırşehir Belediyesi olarak öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için başarısı ile Türkiye'de, adından söz ettiren ve eğitimde marka kent olan şehirde iyi bir eğitim tüm çocukların hakkıdır' diye başlattığımız kampanya neticesinde tabletlerimizi dağıtıyoruz. Kampanyaya karşı duyarlı davranan hayırsever Kırşehirlilere teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ise başarılar diliyorum."

Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediye poşetleri ile tabletler, eğitim sendikalarının da desteklediği programla çocukların evlerine teslim edilecek. - KIRŞEHİR

Belediye'den, ihtiyaç sahibi çocuklara tablet desteği dağıtımları başladı
Belediye'den, ihtiyaç sahibi çocuklara tablet desteği dağıtımları başladı

Neşet Ertaş, Koronavirüs, Kırşehir, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye'den, ihtiyaç sahibi çocuklara tablet desteği dağıtımları başladı - Son Dakika

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