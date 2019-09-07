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Belediye'den öğrencilere ücretsiz tıraş

15 dakika önce

Belediye'den öğrencilere ücretsiz tıraş Yüreğir Belediyesi 500 öğrenciyi ücretsiz tıraş ettirdiADANA - Adana'da Yüreğir Belediyesi 500 öğrenciyi okullar açılmadan önce ücretsiz tıraş ettirdi.

Belediye'den öğrencilere ücretsiz tıraş

Yüreğir Belediyesi 500 öğrenciyi ücretsiz tıraş ettirdi

ADANA - Adana'da Yüreğir Belediyesi 500 öğrenciyi okullar açılmadan önce ücretsiz tıraş ettirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 9 Eylül Pazartesi günü açılacak okullar için ilçedeki öğrencileri ücretsiz tıraş ettirdi. İlçedeki 5 kültür merkezinde öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren tıraş olmak için sıraya girdi. Berber ise öğrencileri tek tek istedikleri modele göre tıraş etti.

Fatih Terim Kültür Evi Sorumlusu Bilal Bozkurt, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buradan öğrencilerimiz yaz boyu spor ve okula destek dersleri aldılar. Her bir kültür evinde 100'er öğrenciden toplam 500 öğrenci bugün tıraş olacak. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in bu organizasyonu için teşekkür ederiz. Buradan okul başladıktan sonrada öğrencilerimiz tamamen ücretsiz olarak faydalanabilirler" dedi.

Tıraş olan öğrencilerden Hamza Özer ise, "Buradaki kurslardan ailecek yararlanıyoruz. Öğlen geliyorum akşama kadar vaktimi burada geçiriyorum. Ücretsiz bugünde tıraş olduk. Gayet güzel bir organizasyon" diye konuştu.

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Eylül, Adana, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:08 Kaynak: İHA
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