Son Dakika Haberleri: Belediye'den Organ Bağışçısı Öğretmene Vefa

Belediye'den Organ Bağışçısı Öğretmene Vefa

1 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden organ bağışçısı öğretmen Süheyla Dobruca'nın (58) ismini Hamzabey Mahallesi'ndeki bir sokağa verdi.

Belediye'den Organ Bağışçısı Öğretmene Vefa, System.String[]
Mustafakemalpaşa Belediyesi, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden organ bağışçısı öğretmen Süheyla Dobruca'nın (58) ismini Hamzabey Mahallesi'ndeki bir sokağa verdi.

Sağlığında yaptığı organ bağışı ile hastalara umut olan Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden emekli eğitimci Süheyla Dobruca'nın ismi artık Mustafakemalpaşa'da yaşayacak. Meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Hamzabey Mahallesi Okul Sokağı'nın ismi, "Öğretmen Süheyla Dobruca Sokağı" olarak değiştirildi. Toplantıya katılarak duygulu bir konuşma yapan merhume Dobruca'nın eşi öğretmen Zekai Dobruca meclis üyelerine teşekkür etti.Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise Süheyla Dobruca'yı herkese örnek olan eğitimci kimliği ile her zaman anacaklarını kaydetti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Dobruca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:48:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye'den Organ Bağışçısı Öğretmene Vefa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]