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Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış - Son Dakika

Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış

18.12.2021 23:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayağıyla basarak iz bırakan kişi ile Ay'a ilk ayak basan astronotun ayak izine yan yana koyarak sitem dolu bir paylaşım yaptı. Paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün İzmit Yahya Kaptan mevkisinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medyada paylaştı.

Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı

NEIL ARMSTRONG BENZETMESİ

Paylaşımda Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin ayak izinin fotoğrafları yan yana konularak, "Neil Armstrong'un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi. Yorumu size bırakıyoruz" denildi.

Takipçiler, "Dünya dışı bir varlık" gibi yorumlar yaparken, kamu malına zarar verilmesine tepki gösterdi.

Asansörün düğmesini ayağı ile basan kişiye Belediye'den sitem dolu paylaşım
Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Neil Armstrong, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış - Son Dakika
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