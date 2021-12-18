Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün İzmit Yahya Kaptan mevkisinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medyada paylaştı.
Paylaşımda Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin ayak izinin fotoğrafları yan yana konularak, "Neil Armstrong'un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi. Yorumu size bırakıyoruz" denildi.
Takipçiler, "Dünya dışı bir varlık" gibi yorumlar yaparken, kamu malına zarar verilmesine tepki gösterdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış - Son Dakika