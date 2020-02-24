Belediye'den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika
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Belediye'den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim

6 saat önce

Çorum Belediyesi zabıta personeli ve güvenlik görevlilerine yönelik "Etkili İletişim ve Beden Dili" konulu seminer düzenledi.

Belediye'den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim, System.String[]

Çorum Belediyesi zabıta personeli ve güvenlik görevlilerine yönelik "Etkili İletişim ve Beden Dili" konulu seminer düzenledi.


Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Turgut Özal Konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı Öğretim Görevlisi Gökhan Şenyurt tarafından verilen seminerde, beden dili ve etkili iletişim konularının yanında hitabet ve empati konulularında da bilgiler verildi.


Aldıkları eğitim sayesinde iletişimde yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Belediye personeli, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇORUM

Turgut Özal, Zabıta, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
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