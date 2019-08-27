Tarsus Belediyesine ait depolarda, önceki dönem yönetimlerden kaldığı ileri sürülen FETÖ/PDY ile ilişkili yasaklı kitaplar bulunduğu bildirildi.



Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait depoları denetleyen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın tüm kitap, belge, promosyon ürün ve basılı/görsel materyallerin incelenmesi talimatının ardından yapılan inceleme neticesinde, önceki dönem yönetimler tarafından barındırıldığı ileri sürülen çok sayıda FETÖ/PDY ile ilişkili yasaklı kitaplara rastlandığı belirtildi.



Açıklamada, konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilerek, depodaki tüm yasaklı yayınların tespit edilerek tutanak altına alındığı kaydedildi.



Tarsus Belediyesi çatısı altında FETÖ/PDY dahil hiçbir terör yayını faaliyetinin yürütülemeyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Bozdoğan, FETÖ/PDY yayınlarının önceki yönetim tarafından 3 yıl boyunca niçin belediye depolarında tutulduğu, neden emniyet güçlerine teslim edilmediği, cumhuriyet savcılarına niçin bilgi verilmediği ve imha edilmesi gerekirken neden depolandığı gibi hayati önem arz eden ihmallerin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Tarsus Belediyesinin, cumhuriyet kazanımlarının savunucusu olduğunu belirten Bozdoğan, fiilen basılı ve dağıtıma hazır halde depolanan tüm yayınların Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bilgisini paylaştı. Bozdoğan, konunun yakın takipçisi olacağını söyleyerek, olayları çarpıtarak halkı yanlış yönlendirmeye çalışan kişi ve kurumlara itibar edilmemesini istedi. - MERSİN