Belediye deprem simülasyon merkezindeki eğitimlere hız verildi - Son Dakika

Semra DEMİR/Özgür KUMANOVALI/ ? Başakşehir Belediyesi tarafından 2018'de açılan deprem simülasyon merkezinde İzmir depremi sonrası eğitimlere hız verildi. Merkeze gelenler bir saatlik afet bilinci eğitiminin ardından simülasyona geçerek, deprem anında neler yapmaları gerektiğini daha detaylı bir şekilde öğreniyor.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkında bulunan ' Deprem Simülasyon Merkezi'nde İzmir'de yaşanan deprem sonrası eğitimlere hız verildi. Simülasyon merkezine gelen öğrenciler ve vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bir saatlik afet bilinci eğitimi alıyor. Sunum sonrası simülasyona geçen katılımcılar, deprem anında neler yapmaları gerektiğini uzmanlar eşliğinde öğreniyor.Başakşehir Belediyesi Deprem Eğitmeni Muhammet Eresen, 'Halkımıza deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Deprem öncesinde öncelikli olarak yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması hususunda birtakım çalışmalar yapmamız gerekiyor. Evlerimizdeki eşyaları sabitleyerek başlamalıyız. Deprem çantası hazırlanmalı, çantada aile bireylerine ait kıyafetler, dışarda kalabilecekleri çadır ve önemli evraklarının birer örneği de olmalı. Ayrıca, hazırlanan deprem çantası çıkış kapısı önünde olmalıdır' dedi.'EVDE BİR DEPREM PLANI OLUŞTURULABİLİR?Evde bir deprem planı olması gerektiğine değinen Eresen, 'Evde güvenli yerler belirlenebilir. Çıkış kapıları kapatmayacak şekilde eşyaları sabitlememiz gerekiyor. Deprem esnasında belirlediğimiz sabit bir masa yada koltuk olabilir. Bunların yanında çök kapan tutun pozisyonunda deprem süresince beklemeliyiz. Deprem sonrası gaz fanalarını ve elektrik şartellerini kapatarak binayı bir an önce terk etmemiz gerekiyor' diye konuştu.'TELEFONLARIMIZ SON DERECE ÖNEMLİ?

Deprem sonrasında belediyelerin belirlediği çeşitli toplanma alanlarında toplanılması gerektiğini vurgulayan Muhammet Eresen, 'Telefonları deprem sırasında ve sonrasında güç tasarrufu uygulayarak kullanmalıyız. Eğitim verdiğimiz öğrenci ve vatandaşlarımıza ilçe yada ilçe dışından bir akrabalarını belirleyerek kendilerine iletişim aracı oluşturmaları şeklinde önerilerde bulunuyoruz' şeklinde konuştu.