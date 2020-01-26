Belediye Derince Spor: 2-1

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Şehmus Baysal (xx), Yunus Yıldız (xx)

KEMERSPOR 2003: Faik (xx)- Hüseyin (xxxx), Onur (xxx), Semih (xx), Şiyar (xx), Serhat (xx), Tolgahan (xx), Emirhan (xx)(Dk.46 Bahtiyar xx), Hasan Üstübücü (xx)(Dk.84 Berkay), Safa (xx)(Dk.76 Hasan Türk ), Baran (xx)

BELEDİYE DERİNCE SPOR: Akın(xx)- Sercan (xx)(Dk.56 Rıdvan xx), Cihan (xx), Yiğitali (xxx), Melih (xx)(Dk.76 Tufan x), Koray (xx), Özkan (xx), Efe (xx), Tayfur (xx), Mesut (xx)(Dk.87 Arda), Muhammet (xx)

SARI KARTLAR: Şiyar Kepir, Faik Doğukan Duyum (Kemerspor 2003), Özkan Toprak, Yiğitali Bayrak (Belediye Derince Spor),

TFF 3'üncü Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Belediye Derince Spor'u 2-1 yendi.

3'üncü dakikadaki Kemerspor 2003 atağında topla buluşa Onur Okan topu ceza alanı içerisindeki Hüseyin Atalay ile buluşturdu. Hüseyin'in topa sert ve plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

21'inci dakikadaki Kemerspor 2003 atağında kaptan Onur Okan'ın sert şutu defanstan dönerken, pozisyonu iyi takip eden Hüseyin Atalay topu defanstan kaparak yaptığı sert vuruşla kendisinin ve takımın ikinci golünü attı: 2-0.

36'ncı dakikadaki Belediye Derince Spor atağında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan ve defansı çalımlayarak ceza alnına giren Yiğitali Bayrak sert vuruşla topu ağlarla buluştu: 2-1.

68'inci dakikada maruz kaldığı sert faul nedeniyle yere düşen Onur Okan söylediği sözden dolayı orta hakem Mustafa Murat Oğuz tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90+6'ncı dakikada Belediye Derince Spor'un, Kemerspor 2003 ceza sahası dışında kazandığı serbest atışı Rıdvan Aykan kullandı. Ceza alanına yapılan ortaya Cihan Halil iyi yükseldi. Cihan ile aynı zamanda yükselen Kemerspor defansı topu ceza alanından çıkarttı. Maç bu atakla son buldu.

Kemerspor 2003 sahadan 2-1 galip ayrıldı.

- Antalya