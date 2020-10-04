Belediye Derincespor: 1-0

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Emrah Akkaya (xx), Samet Özkul (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xx) – Saruhan (x) (Dk. 60 Yusuf Can xx), Gökhan (xxx), Eycan (xxx), Ufuk (xxx), Osman (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 60 Ahmet x), Cuma (xx) (Dk. 87 Sebahattin), Enes (xxx) (Dk. 75 Bartu x), Berke (xxx) (Dk. 87 Özcan)BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus (x) – Gökhan (xx), Efe (x), Mesut (x) (Dk. 68 Enes x), Sinan (x) (Dk. 68 Kubilay x), Sercan (xx), Arda (x) (Dk. 60 Mehmet Tosun x), Bertuğ (x), Koray (xx) (Dk. 79 Fatih x), Mehmet Bağlı (xx), Tayfur (x) (Dk, 79 Tayfun x)GOL: Dk. 42 Oğuz (Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: Saruhan, Gökhan, Eycan, Ufuk (Bucaspor 1928), Sercan, Koray, Efe, Bertuğ (Derincespor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona çok iyi başlangıç yapan Bucaspor 1928, evinde Belediye Derincespor engelini de aşarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü: 1-0.Maç boyunca etkili bir görüntü ortaya koyan sarı lacivertliler 42'nci dakikada Oğuz'un golüyle öne geçip ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede kalesini gole kapatan Bucaspor 1928, 90 dakikayı galip bitirip 9 puana ulaştı.

Bucaspor 1928 sezonun ilk 2 haftasında Ofspor'u 3-1, deplasmanda ise Diyarbekirspor'u 2-1 mağlup etmişti.