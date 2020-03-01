Belediye Derincespor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Belediye Derincespor: 1-1 - Son Dakika Spor

Belediye Derincespor: 1-1

6 saat önce

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Vedat Demir (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - İbrahim Ethem (x) (Dk. 66 Erkan x), Emre (xx), Sabri (x), Mert Özmen (xx), Mert Caymaz (xx), Burak (xx), Cemal (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 71 Feyzullah xx), Turgay (xx) (Dk.

Belediye Derincespor: 1-1, System.String[]

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Vedat Demir (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - İbrahim Ethem (x) (Dk. 66 Erkan x), Emre (xx), Sabri (x), Mert Özmen (xx), Mert Caymaz (xx), Burak (xx), Cemal (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 71 Feyzullah xx), Turgay (xx) (Dk. 80 Tolunay x), Anıl (xxx)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre (xx) - Efe (xx), Koray (xxx), Bahtiyar (xx) (Dk. 77 Tayfun xx), Aykut (xx), Sercan (xx), Rıdvan (x) (Dk. 61 Melih xxx), Yiğitali (x), Cihan (xx), Yunus (xxx), Tayfur Emre (xx) (Dk. 85 Muhammet Fatih)

GOLLER: Dk. 69 Anıl (Fethiyespor) - Dk. 70 Melih (Bld Derincespor)

SARI KARTLAR: İbrahim Ethem, Turgay, Erkan (Fethiyespor) - Koray (Bld Derincespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalınca play-off hattının dışına çıkan Fethiyespor, yeni teknik patronu Mesut Toros yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada evinde yarıştaki rakiplerinden Belediye Derincespor'la yenişemedi: 1-1. Fethiye'nin 69'uncu dakikada Anıl'la bulduğu gole konuk ekip 70'inci dakikada Melih'le karşılık verdi. Bu skorla Fethiye 38, Derince 46 puana ulaştı.


İbrahim Ethem, Fethiyespor, Fethiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
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