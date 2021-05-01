Belediye Derincespor hükmen galip

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta son hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, ligden düşmesi kesinleşen Payasspor'un karşılaşmaya gelmemesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta ligin son maçında, play-off iddiasını kaybeden Belediye Derincespor, 29 haftada 23 puan toplayarak 15. sırada kalan ve ligden düşmesi kesinleşen Payasspor'u ağırlayacaktı. Belediye Derincespor'un, Ofspor maçının ardından saha kapatma cezası alması nedeniyle karşılaşma Şile Stadı'nda oynanacaktı. Ancak Hatay ekibi Payasspor maça çıkmadı. Maç kadrosuyla sahada hazır bulunan Derince Belediyespor ve hakemler maçın başlama saatine kadar bekledi. Bekleme süresinin de tamamlanmasının ardından hakem Erdem Demirtaş, müsabakayı sonlandırdı. Belediye Derincespor, ligin son karşılaşmasını oynamadan 3-0 hükmen kazandı.

Belediye Derincespor ligi 43 puanla 7. sırada tamamladı. - KOCAELİ