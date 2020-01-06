Belediye destekledi, Yuntdağı'nda ürün çeşitliliği arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Belediye destekledi, Yuntdağı'nda ürün çeşitliliği arttı - Son Dakika Ekonomi

Belediye destekledi, Yuntdağı'nda ürün çeşitliliği arttı

6 saat önce

Kırsal kalkınma projeleriyle Yuntdağı'nda ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi 2019 yılında üreticiye destek oldu.

Belediye destekledi, Yuntdağı'nda ürün çeşitliliği arttı, System.String[]

Kırsal kalkınma projeleriyle Yuntdağı'nda ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi 2019 yılında üreticiye destek oldu. Kırsal kalkınma hamlelerine 2020 yılında da devam edeceklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yuntdağı'nda tarımı ve besiciliği geliştirmeyi; üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.


Yunusemre Belediyesi kırsal kalkınma projeleriyle bölgede ürün çeşitliliğini arttırdı. İlçe genelinde aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları ve arıcılık destekleri ile kırsal kalkınmayı destekleyen Yunusemre Belediyesi, 2019 yılında da üreticilerin yüzünü güldürdü. Çalışmalar kapsamında üreticiye 20 bin ceviz, zeytin, badem ve incir fidanı dağıtılırken; yaklaşık 30 bin adet Antep fıstığı aşılaması yapılırken, bölgede arıcılığı geliştirmek amacıyla 500 kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Kırsal kalkınma hamlelerinin 2020 yılında da devam edeceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Üreticimizin her zaman yanındayız" dedi.


"Üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz"


Başkan Çerçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yunusemre Belediyesi olarak üreticilerimizi önemsiyor, bu kapsamda projeler üretiyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 250 bin göz adet aşı yapıldı. 2019 yılında da yabani zeytin üzerine 930 adet göz çeşit, menengiç ağaçlarına da 29 bin 70 adet Antep fıstığı aşılaması yapıldı. Üreticilerimize geride bıraktığımız yılda 20 bin fidan dağıtıldı. Bölgede alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla projeler üretildi. Çiftçilerimizin tarla ve bağlarına ulaşabilmeleri için onlarca kilometre ova yolu düzenlendi. 2020 yılında da üreticimizi desteklemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz." - MANİSA

Mehmet Çerçi, Gaziantep, Yunusemre, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek

Son Dakika Haberleri
21:56 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:18 Türkiye’deki Tesla tutkunlarına yeni umut! - Son Dakika Ekonomi
21:05 Erzincan'da 50 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera projesi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi
20:28 Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir - Son Dakika Ekonomi
20:13 Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım - Son Dakika Ekonomi
17:01 İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:10:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye destekledi, Yuntdağı'nda ürün çeşitliliği arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]