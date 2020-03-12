Belediye dezenfekte eti, vatandaşlar fotoğraf çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye dezenfekte eti, vatandaşlar fotoğraf çekti - Son Dakika

Belediye dezenfekte eti, vatandaşlar fotoğraf çekti

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki çocuk parkları, cami ve okullar, belediye ekiplerince koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Belediye dezenfekte eti, vatandaşlar fotoğraf çekti, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki çocuk parkları, cami ve okullar, belediye ekiplerince koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi. Vatandaşlar çalışmaları izlerken, fotoğraf çekip, selfie yaparak sosyal medyada paylaştı.

Marmaris Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirlerini artırdı. Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 60 personel, özel kıyafetler giyerek, ilçe merkezindeki oyun parkları, dinlenme bahçeleri, cami ve kamu kurum kuruluşlarını dezenfekte etti. Ailelerin çocuklarıyla birlikte sık gittiği oyun parkları ve bahçeler, ilk etapta temizlendi. Parklarda özel kıyafetlerle dezenfekte yapan personeli vatandaşlar, film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar selfie çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaştı.Marmaris Belediye Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil, "Özellikle çocuk parkları ve alanları dezenfekte etmeye başladık. Bu maddeler çocuklara zarar vermeyen dezenfekten maddesidir. Hiçbir zararı yoktur. İlk etapta 5 bin litre dezenfektan maddesi kullanılacaktır. 15 bin litre daha dezenfektan maddesi sipariş edildi. Halkımızın ve misafirlerimizin sağlığı için her 10 günde bir çalışma yapılacaktır. Tüm kamu kurum kuruluş, okul, eğitim kurumları, hastane, cami ve açık alanlar dezenfekte edilecektir" dedi.


Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:31 Kaynak: DHA
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