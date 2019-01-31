Son Dakika Haberleri: Belediye Doğumdan Ölüme Vatandaşın Yanında

Belediye Doğumdan Ölüme Vatandaşın Yanında

34 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Belediye, Sosyal belediyecilik ve yerinde hizmet alanında yaptığı çalışmalar ile doğumdan ölüme vatandaşın yanında oldu.

Belediye Doğumdan Ölüme Vatandaşın Yanında, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Belediye, Sosyal belediyecilik ve yerinde hizmet alanında yaptığı çalışmalar ile doğumdan ölüme vatandaşın yanında oldu. Burhaniye Belediyesi, 5 yıllık süreçte, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri Birimi, ilçede vefat eden vatandaşların ailelerine acılı günlerinde acılarını bir nebze olsun azaltmak için çalışmalar yapıyor.

Burhaniye Belediyesi tarafından, 2014 yılı Haziran ayından 2019 yılı Ocak ayına kadar 2 bin 142 ailenin cenazeleri ile ilgili hizmet verildi. Belediye Başkanı Necdet Uysal, hizmete geldiği günden bugüne Cenaze işlemleri Belediye tarafından ücretsiz olarak yapıldı. Mezar yerinin kazılması, cenazenin yıkanıp defnedilmesi, nakil ve defin işlerinin tamamı ücretsiz olarak yapan Burhaniye Belediyesi, doğumdan ölüme vatandaşını yalnız bırakmadı. Belediye, Cenaze yakınlarının mezarlıklar gidebilmesi için ücretsiz otobüs tahsisi yapıldığı gibi mezarlıklarda hayır pilavı dağıttı. Burhaniye Belediyesi bünyesinde oluşturulan taziye ekipleri ailelerin acılarını paylaşırken Belediyeciliğin sadece bir alanda değil, insan hayatının var olduğu her alanda olacağının göstergesi oldu. Belediye ekipleri, ailelerin sadece cenazenin olduğu gün değil, belirli günlerde de yanlarında olmaya devam ediyor.

Vatandaşların acılı günlerinde yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Bizim amacımız vatandaşımızın her zaman yanında olmak. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarımız var. Sosyal belediyecilik anlayışı ile her vatandaşın en mutlu gününde de en mutsuz gününde de yanında olmayı kendimize bir görev biliyoruz. Bu alanda ciddi çalışmalarımız var. Yaptığımız işin en iyisini yapmayı kendimize destur edindik ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Bugün vatandaşlarımızdan herhangi biri vefat ettiğinde o ailenin cenaze işlemlerinin tamamı, Belediyemiz tarafından ücretsiz bir şekilde hizmet veriliyor. Bizim amacımız doğumdan, ölüme her zaman vatandaşın yanında olmak" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

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