Belediye düzenli olarak su analizi gerçekleştiriyor - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kent sularında klorlama ve su analiz çalışmaları gerçekleştiriyor.

Halk sağlığını korumak, vatandaşların güvenli su tüketmelerini sürdürmek için düzenli olarak su analizleri yapan ekipler gerekli önlemleri alıyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarının yanı sıra eskiyen boruları değiştirerek su kesintilerinin önüne geçmeye çalışıyor. Altyapı çalışmaları kapsamında, Bağlarbaşı Mahallesi Gülenler mevki Çamlıca Sokak ve Cemal Caymaz Mahallesi Kırşehir Sokak'ta yeni su hattı döşenmesi ve kanalizasyon bağlantı çalışmaları başlatıldı.

Safranbolu'da su kesintilerinin ve kaliteli su tüketimini sağlamak için altyapı yenileme çalışmaları ve su kalite analizinin sık sık yapıldığı bilgisini veren Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse, yağışsız geçen mevsimin su kaynaklarında azalmaya sebep olduğunu ancak kesintilerin minimum düzeyde yapıldığını kaydederek, "Salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde hijyeni sağlayabilmek için su kesintilerinin önüne geçmek üzere ekiplerimiz 7/ 24 çalışarak arızalara anında müdahale ediyor. Su kaynaklı hastalıkları önleyebilmek için, su kalite kontrol test analizlerini de düzenli olarak yaparak kentte yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı su tüketmelerini sağlıyoruz" dedi. - KARABÜK