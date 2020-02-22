Belediye ekibi caddelerde sabahladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekibi caddelerde sabahladı - Son Dakika

Belediye ekibi caddelerde sabahladı

7 saat önce

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi çarşı merkezini kardan arındırmak için caddelerde sabahladı.

Belediye ekibi caddelerde sabahladı, System.String[]

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi çarşı merkezini kardan arındırmak için caddelerde sabahladı.


Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek denetimindeki karla mücadele ekibi, çarşı merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele seferberliği başlattı. 14 iş makinesi ile başlatılan çalışmalarda çarşı merkezindeki tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Geceyi cadde ve sokaklarda geçiren karla mücadele ekibi, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Hakkari'ye bu yıl çok kar yağdığını beliren vatandaşlar, her yerin kara gömüldüğünü ifade ederek, ekiplerin geceli gündüzü çalışma yaptığını belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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