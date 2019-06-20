Son Dakika Haberleri: Belediye ekibi ölümden döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Belediye ekibi ölümden döndü

33 dakika önce

Hakkari Belediyesine ait çöp kamyonun kaza yapması sonucu işçiler ölümden döndü.

Belediye ekibi ölümden döndü, System.String[]
Hakkari Belediyesine ait çöp kamyonun kaza yapması sonucu işçiler ölümden döndü.

Dağgöl Mahallesi'ndeki çöpleri almaya giden belediye çöp kamyonu, freninin boşalması üzerine geri geri giderek bir binanın duvarına çarparak durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çöp kamyonu çekici yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı.

Mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin yara almadan kazayı atlattıklarını belirterek, ekiplere geçmiş olsun dileklerinde bulundular. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
işçiler, kaza, hakkari, ölüm, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hindistan'da aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 92'ye çıktı Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takının değeri dudak uçuklattı! Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:36:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye ekibi ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]