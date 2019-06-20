Belediye ekibi ölümden döndü
33 dakika önce
Hakkari Belediyesine ait çöp kamyonun kaza yapması sonucu işçiler ölümden döndü.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
Belediyesine ait çöp kamyonun kaza yapması sonucu işçiler ölümden döndü.
Dağgöl Mahallesi'ndeki çöpleri almaya giden belediye çöp kamyonu, freninin boşalması üzerine geri geri giderek bir binanın duvarına çarparak durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çöp kamyonu çekici yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı.
Mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin yara almadan kazayı atlattıklarını belirterek, ekiplere geçmiş olsun dileklerinde bulundular. - HAKKARİ
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