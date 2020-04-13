Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti - Son Dakika

Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan Seyit Ahmet Çakır (72), vefat eden oğlunun mezarına da gidemedi.

Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti, System.String[]

ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan Seyit Ahmet Çakır (72), vefat eden oğlunun mezarına da gidemedi. Çakır, talebi üzerine mezarlığa giden belediye görevlilerinin görüntülü aramasıyla kabrini izleyerek oğluna dua etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa'nın Hızmalı Mahallesinde yaşayan Seyit Ahmet Çakır, 65 yaş üzeri için getirilen yasak nedeniyle sokağa çıkamadı. Günlük ihtiyaçları yakınları tarafından karşılanan Çakır, evde kaldığı süre içerisinde vefat eden oğlu Mustafa'nın mezarına da gidemedi. Ancak, yasak kararının devam etmesi nedeniyle mezarlığa gidemediği için üzülen Seyit Ahmet Çakır, Haliliye Belediyesi'ni arayarak oğlunun mezarına gidemediğini söyleyerek yardımcı olunmasını istedi. Haliliye Belediyesi, yaşı nedeniyle sokağa çıkması yasak olan Çakır'ın talebini değerlendirmeye aldı. Yapılan değerlendirmenin ardından evden çıkamayan Çakır'ın oğluna dua etmesi için iki ekip oluşturuldu. Bir ekip mezarlıkta vefat eden Mustafa Çakır'ın kabri başına giderken, diğer ekip ise Seyit Ahmet Çakır'ın evine gitti. Mezarlıktaki belediye görevlileri cep telefonundan görüntülü arama yaparak diğer ekibin evine gittiği Seyit Ahmet Çakır ile görüşme yaptı. Oğlunun kabrini görüntülü olarak gören ve dua eden Çakır mutlu olurken, belediye görevlileri aynı zamanda vefat eden Mustafa Çakır'ın çiçek diktiği mezarını suladı. 20 gündür dışarı çıkamadığı için mezarlığa gidemediğini ve bu şekilde de olsa oğlunun kabrini görerek dua ettiğini söyleyen Seyit Ahmet Çakır, kendisine bu imkanı sunduğu için belediye görevlilerine teşekkür etti.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ İLE TAVUKLARINA YEM BIRAKTI

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ve yasak nedeniyle sokağa çıkamayan 66 yaşındaki Kemal Hızar da aynı mahallede 4 tavuğu bulunan deposuna gidemeyince belediyeye başvurdu. Haliliye Belediyesi Beyaz Masa hattını arayarak yardım isteyen Hızar, tavuklarına yem veremediğini belirterek yardım istedi. Talep üzerine harekete geçen belediye görevlileri, Hızar'ı evinden alarak deposuna götürdü ve burada tavuklarına yem vermesini sağladıktan sonra yeniden evine bıraktı.

Tavuklarını gördüğü ve beslediği için mutlu olan Hızar, verilen hizmetten dolayı belediye ekibine teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise vatandaşların tüm taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığı için vatandaşlardan farklı talepler geldiğini de anlatan Canpolat, "Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinde kalıyor. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte vatandaşa hizmete çalışıyoruz. Bu süreçte çeşitli farklı talepler ve istekler geliyor. Bizler de talepleri elimizden geldiği kadarıyla yerine getirmeye çalıştık. Umarım vatandaşlarımız mutlu olmuştur" dedi.


Koronavirüs, Ahmet Çakır, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:59 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor         
19:48
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü         
19:40
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi         
16:09
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 20:13:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]