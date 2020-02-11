Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi - Son Dakika

Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan temizlik hareketi kapsamında bugün, Bitez Mahallesinde bulunan Adalet Sarayı arkasındaki Meykırı Mevkiinde atılan hafriyat ve çöpler toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı13 personel, 4 kamyon ve 2 kepçe ile yaklaşık 9 dönüm alanda gerçekleştirilen çalışmada toplam 23 kamyon atık toplandı. Yemyeşil doğanın içinden çıkarılan atıklar Peksimet ve Torba'daki katı atık rehabilite alanlarına götürüldü.

Belediye ekiplerinin Yarımada genelinde devam eden temizlik çalışmaları yanı sıra Çevre Zabıtaları tarafından da denetimler sıklaştırıldı.