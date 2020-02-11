Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi - Son Dakika

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Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi
11 dakika önce
"Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlatılan çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri Bitez Mahallesinde 23 kamyon hafriyat ve bahçe atığı topladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:06 Kaynak: Bültenler
Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan temizlik hareketi kapsamında bugün, Bitez Mahallesinde bulunan Adalet Sarayı arkasındaki Meykırı Mevkiinde atılan hafriyat ve çöpler toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı13 personel, 4 kamyon ve 2 kepçe ile yaklaşık 9 dönüm alanda gerçekleştirilen çalışmada toplam 23 kamyon atık toplandı. Yemyeşil doğanın içinden çıkarılan atıklar Peksimet ve Torba'daki katı atık rehabilite alanlarına götürüldü.
Belediye ekiplerinin Yarımada genelinde devam eden temizlik çalışmaları yanı sıra Çevre Zabıtaları tarafından da denetimler sıklaştırıldı.
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