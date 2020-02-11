Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi - Son Dakika

Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi

11 dakika önce

"Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlatılan çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri Bitez Mahallesinde 23 kamyon hafriyat ve bahçe atığı topladı.

Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi, System.String[]

Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan temizlik hareketi kapsamında bugün, Bitez Mahallesinde bulunan Adalet Sarayı arkasındaki Meykırı Mevkiinde atılan hafriyat ve çöpler toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı13 personel, 4 kamyon ve 2 kepçe ile yaklaşık 9 dönüm alanda gerçekleştirilen çalışmada toplam 23 kamyon atık toplandı. Yemyeşil doğanın içinden çıkarılan atıklar Peksimet ve Torba'daki katı atık rehabilite alanlarına götürüldü.

Belediye ekiplerinin Yarımada genelinde devam eden temizlik çalışmaları yanı sıra Çevre Zabıtaları tarafından da denetimler sıklaştırıldı.

Bodrum, Bitez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:06 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor
Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda İdlib'de şehit düşen Enes Alper ve İbrahim Albayrak'ın evlilik hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı Konya'nın soğuğuna dayanamayan flamingolardan 12'si telef oldu

Son Dakika Haberleri
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
11:41 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' sinemaseverlerle buluştu
11:16 Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 14:18:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]