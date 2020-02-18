Belediye ekipleri 3 katlı metruk binayı yıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekipleri 3 katlı metruk binayı yıktı - Son Dakika

Belediye ekipleri 3 katlı metruk binayı yıktı

6 saat önce

Çorum'da Kunduzhan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina Belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Belediye ekipleri 3 katlı metruk binayı yıktı, System.String[]

Çorum'da Kunduzhan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina Belediye ekipleri tarafından yıkıldı.


Uzun zamandır kullanılmayan ve alkol ve uyuşturucu bağımlılarının buluşma noktası haline gelen metruk bina için mahalle sakinleri bir süredir yıkılması için talepte bulunuyordu. Belediye meclisi'nden çıkan yıkım kararının ardından harekete geçen belediye ekipleri mahalle muhtarlığı'nın hemen karşısında bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiler.


'Muhtardan Başkan Aşgın'a teşekkür


Kunduzhan Mahallesi Mahalle Muhtarı Kadir Akçal, yıkım kararı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Daha önce de defalarca metruk evin yıkılması için Belediyeye müracaatta bulunduklarını dile getiren Muhtar Akçal, "Nihayet karar verildi ve yıkıldı. Burası daha önceden uyuşturucu kullananların mesken tuttukları bir binaydı. Artık mahalleli rahat bir nefes alacak, Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerini tedirgin ve rahatsız eden bu tarz metruk binaların yıkımlarının devam etmesini istiyoruz" dedi. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatının şokunu yaşadı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:40:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye ekipleri 3 katlı metruk binayı yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]