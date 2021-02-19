Belediye ekipleri 4 köpeği donmak üzereyken kurtardı - Son Dakika

Belediye ekipleri 4 köpeği donmak üzereyken kurtardı
19.02.2021 09:53
Kütahya'nın Emet ilçesinde açlık ve soğuktan ölmek üzere olan anne ve 3 yavru köpeği belediye ekiplerinin müdahalesi kurtardı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde açlık ve soğuktan ölmek üzere olan anne ve 3 yavru köpeği belediye ekiplerinin müdahalesi kurtardı.
Emet Belediyesi Zabıta Amiri Cavit Metin Şenel, yaptığı açıklamada, "Gece şahsıma gelen ihbar üzerine, Belediye Zabıta ekiplerimizi Akpınar Mahallesi Termal Kent Sitesi'ne yönlendirdik. İhbarın geldiği yerde anne köpek ve yavrularının soğuktan ve açlıktan donmak üzere olduğu tespit edildi. Ekiplerimiz hemen 3 yavrulu anne köpeğe kulübe tedarik edip bol miktarda mama bıraktı. Anne köpeğimiz ve yavru köpeklerin sıcak bir yuvası oldu. Bakımlarını belediye personelimiz üstlendi. Mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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