Son Dakika Haberleri: Belediye Ekipleri Buzlanmaya Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor

Belediye Ekipleri Buzlanmaya Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle Elazığ Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Ekipleri Buzlanmaya Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]

Günlük yaşamın aksamaması adına kar küreme çalışmalarını sürdüren ekipler, yollarda ve kaldırımlarda oluşan yoğun buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerince aralıksız bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilerek, "Kar yağışının başlamasıyla birlikte ana güzergahlar başta olmak üzere şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında köprülü kavşaklar ve yüksek kesimlerde solüsyon serimi gerçekleştirildi. Okul ve hastane çevreleri ivedlikle temizlendi. Yine çalışmalar doğrultusunda merkezi bölgelerden başlamak suretiyle kaldırımlarda kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda 35 ton solüsyon, 150 ton tuz serimi gerçekleştirildi." denildi.

Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan Karla Mücadele Kriz Masası'nca 24 saat aralıksız çalışmalarının sürdürüldüğünün altı çizilen açıklamada, "Emniyet birimleri ve muhtarımızla irtibat sağlanarak, ihtiyaçlar önceliğinde ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam etmektedir." denildi.

ZORUNLULUK DIŞINDA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANALIM

Açıklamada, Elazığ Belediyesi toplu taşıma araçlarının güzergahlarında ulaşım hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürdükleri ifade edildi. Açıklamada, kar ve buzlanmanın olumsuz etkilerine karşı vatandaşlara "zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmayın" çağrısında bulunularak, "Vatandaşlarımızdan zorunluluk dışında toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, trafiğe çıkacak araçların da kışlık kar lastiği takmalarını, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:52 Kaynak: Bültenler

Halkla İlişkiler, Elazığ, Kar, Güncel
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