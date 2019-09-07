Son Dakika Haberleri: Belediye ekipleri Gaziantep'i gezdi
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Belediye ekipleri Gaziantep'i gezdi

6 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gaziantep'e gezi düzenledi.

Belediye ekipleri Gaziantep'i gezdi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gaziantep'e gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan 11 kişilik teknik ekip, kent estetiği ve peyzaj çalışmalarını incelemek üzere Gaziantep'e gitti.

Kentte incelemede bulunan ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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