Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen belli noktalarda varlığını hissettiren haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haşereyle mücadelede ergin çalışmalarının yıl boyunca süreceğini dile getiren yetkililer, halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Yetkililer, yaz mevsimi boyunca yaptıkları etkin çalışmalardan dolayı haşere şikayetlerinin çok az seviyelere indiğini de sözlerine ekledi.

Geçmiş yıllarda haşerelerden çok şikayet eden vatandaşlar ise son dönemlerde haşere ilaçlamaları konusunda yapılan gayretli çalışmalardan ötürü emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN