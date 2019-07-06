Son Dakika Haberleri: Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
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Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi ekipleri, sıcakların etkisini göstermesi ve mevsimsel yağışlardan kaynaklı artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]
Nevşehir Belediyesi ekipleri, sıcakların etkisini göstermesi ve mevsimsel yağışlardan kaynaklı artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, halk sağlığını korumak için, yoğun olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, şehrin tüm mahallelerinde programlı olarak oluşturulan dört ayrı ekiple yapılmaya devam ediliyor. Ekipler, özellikle yaz yağışlarında artan sivrisinek ve haşerelere karşı akşamları da ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Özellikle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği park ve mesire alanlarında ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler haşere, mantar, böcek, yaprak biti ve sineklere karşı insan sağlığına uygun ve doğanın dengesini bozmayacak ilaçlar kullanıyor. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:27 Kaynak: İHA
Nevşehir, Güncel
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