BELEDİYE EKİPLERİ İLE HAYVANSEVERLER ARASINDA 'KÖPEK TOPLAMA' GERGİNLİĞİ

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde hayvanseverler, kısırlaştırma gerekçesiyle sokak köpeklerini toplayan belediye ekiplerine, hayvanların zaten kısır ve küpeli olduğunu ileri sürerek tepki gösterdi. Görevliler ile hayvanseverler arasında gerginlik yaşanırken, polis olaya müdahale etti.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, bölgede başıboş gezen ve hayvanseverler tarafından beslenen sokak köpeklerini kısırlaştırma gerekçesiyle toplamak için çalışma başlattı. Köpekleri iğne ile uyuşturup, aparatla ile yakalayan görevlilere hayvanseverler, toplanan hayvanlardan bazılarının zaten kısır ve küpeli olduğunu ileri sürerek tepki gösterdi. Görevlilerin de kendilerine engel olmak isteyen hayvanseverlere tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Bir hayvansever ile görevliler arasında arbede de oldu. Bunun üzerine polise haber verildi. Polis ekipleri, görevliler ile hayvanseverleri sakinleştirmeye çalıştı.

Belediye ekipleri, bölgedeki yaklaşık 30 köpeği toplayıp, Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Hayvanseverler de görevlilerin peşinden gidip, rehabilitasyon merkezi önünde kısır ve küpeli köpekleri geri alabilmek için uzun süre bekledi. Ancak köpekler bırakılmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Öte yandan hayvanseverlerden Levent Bayçelebi, yaşanan arbede nedeniyle görevlilerden şikayetçi oldu. Görevliler de kendilerine engel oldukları gerekçesiyle hayvanseverleri şikayet etti.

'HAYVANI EZİYET EDEREK ARABAYA ATTILAR'

Belediye ekipleri tarafından darbedildiğini ileri süren Levent Bayçelebi, "Ilımlı şekilde yanlarına yaklaşıp, hatalı iş yaptıklarını, köpeklerin kısır olduklarını söyledim. Araçlardaki görevliler, 2 kız arkadaş ve benim üstüme çullandı ve arbede yaşandı. Benim boğazımı sıkarlarken çekilen görüntüler var. Polis geldi, bizleri onların elinden aldılar. Aldıkları köpeklerden biri bizzat benim ilgilendiğim köpek. Kanunu delerek hayvana eziyet ederek, hayvanın boğazını sıkarak, yerde sürükleyerek arabaya attılar. Burada güç gösterisi var. Avukatım ile başvurularımı yapacağım, bu işin peşini asla bırakmayacağım" dedi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu da köpeklerin usulsüzce toplandığını belirterek, "Küpeli köpeği kanunun hiçbir maddesinde barınağa almak söz konusu değildir. Özellikle Eva isimli köpeğimiz, ayağından sakat olan, gönüllümüz tarafından tedavisi yaptırılıp, bacağı platinli köpeğe atış yaptılar, bacağında kan oluşumu olunca da 'tedavi için aldık' dediler. Böyle bir şey yok. Taşeron bir firmaya toplama yaptırılıyor. Gerekçe olarak kısırlaştırmak için aldıklarını beyan ettiler; ama köpekler kısır" dedi.

'REHABİLİTE EDİLİP, BIRAKILACAK'

Gölbaşı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, hayvanseverlerin geri almak istediği 'Eva' isimli köpeğin saldırgan olduğu gerekçesiyle barınağa götürüldüğü belirtilerek, "Rehabilite edilip, alındığı yere bırakılacak. Belediye barınağından hem söz konusu köpeği hem de diğer köpekleri sahiplenenlere rehabilite ve mama desteği verilecek" denildi. (DHA)