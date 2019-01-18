Belediye Ekipleri ile Üniversiteliler Sokak Hayvanlarını Besledi
1 saat önce
Suluova Belediyesi ekipleri kar yağışı dolayısıyla beslenme güçlüğü çeken sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.
Suluova
Belediyesi ekipleri kar yağışı dolayısıyla beslenme güçlüğü çeken sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin çalışmalarına gönüllü üniversite öğrencileri de katıldı. Ekipler doğal ortamda hayatını sürdüremeyecek durumdaki bakıma muhtaç hayvanları merkeze götürdü.
Belediye Başkanı Fatih Üçok
, "Ekiplerimiz hayvanların yiyecek içecek ihtiyaçlarını da karşılamaya azami gayret göstermektedir. Hemşehrilerimizden ricamız evlerinde artan yemekleri sokak hayvanları için belirli noktalara bırakmaları yönündedir" dedi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
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