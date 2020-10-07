Belediye ekipleri Kaleiçi'nde denetim yaptı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri Kaleiçi'nde ortak denetim yaptı.

Kuralları ihlal eden işletmelerin uyarıldığı denetimlerde, belirlenen alanın dışına taşan, kaldırım, engelli yolu gibi alanları işgal eden işletmelere ait masa ve

sandalyeler kaldırtıldı.

Ekipler, ihlalleri tekrarlayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Sokak kenarlarına sarkan bitkilerin budanması ve bozulan engelli yollarının onarılması için de çalışma başlatıldı.