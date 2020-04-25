Belediye ekipleri Kapadokya Havalimanında dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Azerbaycan ve Danimarka'dan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e getirilen Türk vatandaşlarının, tüm bagaj, eşyaları ile kullandıkları otobüsler ve havalimanı terminali Nevşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Azerbaycan ve Danimarka'dan 500'e yakın Türk vatandaşı THY uçağı ile Nevşehir'e getirildi. Kapadokya Havalimanı'ndan otobüslerle gözlem altında tutulacakları Niğde'deki yurtlara gönderilen Türk yolcuların, uçağın kargo bölümünden çıkan tüm bagajları ve eşyaları Nevşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildikten sonra yolculara verildi.



Belediye ekipleri ayrıca yolcuların bagaj ve eşyalarının yanı sıra kullandıkları otobüs ve havalimanı terminalini de dezenfekte etti. - NEVŞEHİR