Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yaptı - Son Dakika

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yaptı

6 saat önce

Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkisinin arttırmasının ardından Karabük Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yaptı, System.String[]

Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkisinin arttırmasının ardından Karabük Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.


Belediye ekipleri kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürerek ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi için yoğun mücadele veriyor. Ekipler tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz sabah saatlerinden itibaren şehrimizin her köşesinde tuzlama ve yol kürüme çalışmalarına aralıksız devam ederek, vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor. Bölgelerinde sorun yaşayan hemşehrilerimiz 44421 78 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak yardım isteyebilirler" denildi. - KARABÜK

Karabük, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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