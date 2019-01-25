Son Dakika Haberleri: Belediye Ekipleri Kar ve Buz Temizleme Çalışması Yaptı

Belediye Ekipleri Kar ve Buz Temizleme Çalışması Yaptı

20 dakika önce

Yozgat Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar ve buz temizleme çalışması yaptı.

Belediye Ekipleri Kar ve Buz Temizleme Çalışması Yaptı, System.String[]
Yozgat Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar ve buz temizleme çalışması yaptı.

Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken kar ve buzlanma nedeniyle temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için başlatılan kar ve buz temizleme çalışması kapsamında; Un pazarı, Lise Caddesi ve Meydan Yeri Caddesinde erimeyen buzlar kepçe yardımıyla temizlendi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, Güncel
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